Временные перерывы в водоснабжении в столице

Потребители по ул. Д. Рышкань, 29-31, в том числе в домах с дробью; Пажурий, 15 и Крынгулуй 2-10, в том числе с дробью, останутся во вторник, 19 сентября, без воды. Перерыв в водоснабжении будет с 09.00 до 17.00 в связи с проведением работ по замене счетчиков.

По данным АО „Apă-Canal Chişinău”, во вторник будет прервана доставка воды и на ул. Сармизеджетуса, 88 - 96, 51 - 53, в том числе в домах с дробью и буквами, а так же на ул. Грэдина ботаникэ, 12, 14, в том числе с дробью. Отключения воды запланированы с 09.00 до 13.00, в связи с подключением нового водопровода по ул. Сармизеджетуса, 94.



Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись минимальным объемом воды для питья и бытовых нужд на период прекращения водоснабжения, передает IPN.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.