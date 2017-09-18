Вдова солиста Linkin Park опубликовала его предсмертное видео

Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона опубликовала видео, которое было снято за 36 часов до смерти ее супруга. Видеозапись опубликована в Twitter Талинды Беннингтон.

"Это – то, как выглядела депрессия за 36 часов до его смерти. Он так любил нас, а мы любили его", – написала она.

Напомним, 41-летний Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтсе в Калифорнии 20 июля. Причиной смерти солиста Linkin Park стало самоубийство, пишет korrespondent.net