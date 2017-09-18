Из рук столичной жительницы на Рышкановке вырвали сумку с ноутбуком

На Рышкановке в восемь часов вечера недалеко от своего дома была ограблена жительница столицы. На глазах у прохожих злоумышленник выхватил у женщины сумку с ноутбуком и скрылся.

В сумке также находились кошелек с деньгами и документами, передает bloknot-moldova.md. "Когда я слышала такие истории, я в шоке была и в ужасе, но когда это происходит с тобой – не объяснить словами. Деньги я заработаю, документы восстановлю. Я благодарна, что осталась невредима, – написала девушка на своей странице в Facebook.

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