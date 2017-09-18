В Киеве полицейский обокрал суд

Полицейский украл из Соломенского суда Киева ноутбук и нагрудный знак судьи. Об этом пишут Вести, ссылаясь на данные Единого реестра судебных решений.

Издание сообщает, что это преступление было совершено еще 14 июня, во время вывоза казенного имущества из здания суда после пожара. Правоохранитель в это время не был на службе, а приехал встретиться с коллегами.

Отмечается, что он воспользовался возникшей суматохой и в ближайшем кабинете забрал со стола ноутбук и нагрудный знак. Полицейский пытался спрятать украденное, но его заметили работники суда, сообщает korrespondent.net

Шевченковский суд признал его виновным и оштрафовал на 850 гривен. Вместе с тем, суд принял во внимание тот факт, что полицейский был из полка особого назначения "Киев", принимал непосредственное участие в антитеррористической операции на Донбассе, а поэтому освободил его от наказания.

Позже в полиции сообщили, что нечистого на руку правоохранителя уволили из органов.