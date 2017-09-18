В Хынчештском районе нашли настоящий арсенал

Дома у 30-летнего жителя Хынчештского района обнаружили целый арсенал.

Как сообщает bloknot-moldova.md, были найдены специально замаскированные тайники, где в металлических контейнерах хранились оружие, боеприпасы и амуниция. В арсенале был настоящий "набор киллера": нарезная винтовка, пистолет, патроны, боевые ножи, прибор ночного видения, оптический прицел, затворы и другие компоненты различного огнестрельного оружия.

Все предметы были опечатаны и доставлены в Центр научно-судебной медицины и судебной экспертизы Генерального инспектората полиции для проведения баллистических экспертиз и других исследований.

В зависимости от результатов экспертиз мужчине, по меньшей мере, может грозить уголовное преследование за незаконное хранение оружия и боеприпасов. За это правонарушение предусмотрены наказания: штраф в размере от 13 тысяч до 19 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до трех лет.

Полицейские продолжают расследование в целях установления всех обстоятельств и происхождения обнаруженного оружия и боеприпасов.