Туристов из США облили кислотой в Марселе

На вокзале во французском Марселе женщина плеснула соляной кислотой в американских туристок, сообщает издание Provence.

Инцидент произошел вчера около полудня на вокзале Saint-Charles, где четыре американки ждали пересадки на поезд в Париж.

Пострадали две девушки в возрасте 20 и 21 года. Они госпитализированы. Две другие американки испытали состояние шока, пишет korrespondent.net

Подозреваемую 41-летнюю женщину задержали и поместили под стражу.

При этом отмечается, что задержанная не выкрикивала каких-либо лозунгов или угроз.