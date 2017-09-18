Франция предупредила о возможных терактах в Европе

Генеральное управление национальной полиции Франции предупредило об опасности терактов на железных дорогах по всей Европе, а также о планах экстремистов организовать серию лесных пожаров и отравить продукты питания. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на секретный документ ведомства, оказавшийся в ее распоряжении.

Как говорится в отчете управления, совершения терактов во Франции "остается очень высокой" и поэтому французские правоохранители планируют пересмотреть антитеррористический план с учетом новых реалий.

По данным газеты, ввиду угрозы новых атак решено усилить охрану железных дорог, школ, университетов и туристических объектов, пишет korrespondent.net

Генеральное управление национальной полиции также напомнило об возможности нападений на автомобилях и призвало "незамедлительно сообщать о любом подозрительном поведении" и "обо всех угонах транспортных средств".

Ранее Госдепартамент США предупредил американцев о террористической угрозе по всему миру и заявил о необходимости быть бдительными в связи с этим