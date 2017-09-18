Молодого человека разыскивают за кражу маникюрного набора и бритвы

Столичная полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении кражи в одном из магазинов города.

Злоумышленник унес, не заплатив, бритву и набор инструментов для маникюра и педикюра. Общая стоимость товара превышает 2400 леев.

Заведено уголовное дело по факту кражи. Виновному грозит до 13 тысяч леев штрафа, от 120 до 240 тысяч часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до двух лет заключения.

Граждан, которые узнали подозреваемого, просят сообщить известную им информацию по номеру 0 683 87 800.