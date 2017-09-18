Неизвестные облили кислотой более 20 машин в Киеве

В Киеве на улице Ревуцкого неизвестные облили кислотой более 20 машин. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что кислотой облили от 20 до 25 машин, в результате чего было повреждено лакокрасочное покрытие.

По словам владельцев поврежденных авто, их машины пострадали из-за участия в митинге против строительства автостоянки возле школы № 258. Митинг прошел 14 сентября, но по словам местных жителей, сразу после этого, начались подобные проблемы: машины периодически обливают кислотой, воруют номера, сообщает korrespondent.net

На этот раз на место происшествия вызвали патрульную полицию.

Отметим, что на улице Ревуцкого произошли массовые акции протеста против строительства АЗС 5-ой категории сложности. Киевсовет не захотел обращаться в суд с требованием о расторжении договора аренды земли, на которой ООО "Гуель Парк" строит АЗС. Большинство депутатов решили, что законность строительства должен проверить Департамент земельных ресурсов КГГА.