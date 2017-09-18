Манифестанты пытались заехать во двор Молдова 1 на микроавтобусе, поставив таким образом под угрозу жизнь как протестующих, так и полицейских. Машину остановили, разыскивают мужчину, который был за рулем. Владельца микроавтобуса задержали.



Недовольные и агрессивные протестующие напали на полицейских.



Как сообщил глава Генерального инспектората полиции, водителя микроавтобуса допросили. Это - 43-летний житель Хынчешт, сторонник платформы DA. По данным полиции, он пытался скрыться, нарушил правила дорожного движения, был остановлен патрульными инспекторами и отправлен в участок.

