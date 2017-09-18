В США женщины тратят тысячи ради лица Иванки Трамп

В США женщины делают пластику, чтобы походить на Иванку Трамп. По словам пластического хирурга Нормана Рова, работающего в Нью-Йорке, к нему за прошедшее лето обратились пятьдесят женщин с фотографиями Иванки, передает Page Six.

Среди хирургических манипуляций, которые пользуются наибольшей популярностью - изменение формы носа, глаз и расширение скул.

Специалист также пояснил изданию, что комплексное предложение в данной области может обойтись желающим в сумму от 30 до 50 тысяч долларов.

По информации издания, Иванка Трамп, наряду с Кайли Дженнер, является самой популярной женщиной в области пластической хирургии, на которую равняются женщины, пишет korrespondent.net