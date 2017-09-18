Испания продолжает испытывать самое сильное миграционное давление, говорится в распространенных данных агентства ЕС по безопасности внешних границ (Frontex).
"Общее количество обнаружений (мигрантов) на четырех основных миграционных маршрутах за первые восемь месяцев 2017 года сократилось на две трети по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило приблизительно 142700 человек", — говорится в сообщении.
По данным агентства, в августе было зарегистрировано около 12200 незаконных пересечений границы на четырех основных миграционных маршрутах в ЕС, а число прибывающих в Италию мигрантов сократилось почти на две трети по сравнению с предыдущим месяцем. Так, в августе число мигрантов, прибывающих в Италию по Центральному Средиземноморскому маршруту, упало на 60% по сравнению с предыдущим месяцем — до 4500. Это был самый низкий месячный показатель с января, сообщает РИА Новости
После значительного снижения за последние два месяца на этом маршруте общее количество прибытий за восемь месяцев этого года составило 99800, что на 13% меньше, чем за тот же период прошлого года. В этом году среди обнаруженных на Центральном Средиземноморском маршруте мигрантов, на долю которых приходится две трети незаконных пересечений границы в ЕС, было больше всего граждан Нигерии и Гвинеи.
Между тем, Испания продолжала испытывать тяжелое миграционное давление. Число обнаруженных незаконных пересечений границ в Западном Средиземноморье в августе как на море, так и на суше достигло 2400, что более чем в два раза выше данных 2016 года.
Несмотря на небольшое снижение этого числа в августе по сравнению с предыдущими двумя месяцами, миграционное давление на Западно-Средиземноморский маршрут остается высоким. В первые восемь месяцев года число переселенцев в Испанию составляло 13600 человек, что почти в три раза больше, чем за тот же период 2016 года. Большинство мигрантов, обнаруженных на этом маршруте в 2017 году, прибыли из Марокко, Кот-д'Ивуара и Гамбии.
По данным Frontex, в августе на Западных Балканах зафиксирован относительно низкий уровень обнаружения незаконных пересечений границы. Причинами этого является тот факт, что меньшее число мигрантов покидает Турцию через сухопутные границы к Западным Балканам.
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авторы DW