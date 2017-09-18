Добровольцы "вернулись с Марса" после восьми месяцев изоляции

На отдаленном вулкане на Гавайях завершился эксперимент НАСА, в ходе которого шесть добровольцев провели восемь месяцев в изоляции, имитируя работу на Марсе.

Эксперимент с участием четырех мужчин и двух женщин является частью исследования, призванного лучше понять психологические последствия долгосрочной космической миссии для космонавтов, передает Моя планета.

«Мне очень приятно думать, что знания, полученные в результате нашей миссии, будут способствовать будущему исследованию Марса и будущему исследованию космоса в целом», — сказал научный сотрудник Самуэль Пайлор в воскресенье.

Полученные ими данные помогут НАСА набрать команду с правильным сочетанием признаков, чтобы наилучшим образом справиться со стрессом, изоляцией и опасностью двух-трехлетнего полета на Марс. Американское космическое агентство надеется отправить людей на красную планету к 2030-м годам.

Экипаж был помещен в карантин на восемь месяцев на обширной равнине под вершиной Мауна-Лоа, крупнейшего действующего вулкана в мире. Условия здесь, как решили исследователи, больше всего похожи на марсианские.

По окончании своего пребывания «на Марсе» участники эксперимента наслаждались свежими фруктами - ананасом, манго и папайей.

Во время изоляции члены экипажа носили космические костюмы и покидали свои жилые модули только группами. Они ели в основном консервированные продукты, а специалист по биологии миссии Джошуа Эрлих выращивал свежие овощи (почти как в фильме «Марсианин»).

Связь с внешним миром происходила с 20-минутной задержкой — это время, которое требуется для получения сигналов с Марса. Экипажу поручили проведение геологических изысканий, картографических исследований и поддержание их самодостаточной среды обитания, как если бы они действительно жили на Марсе.

Экипаж играл в игры, предназначенные для измерения их совместимости и уровня стресса, и вел дневники о своем самочувствии, в том числе психологическом. Настроения членов экипажа также помогали оценить специально разработанные датчики, которые измеряли уровни голоса и близость к другим людям в жилой зоне площадью 111 квадратных метров.

«Мы узнали, во-первых, что конфликты будут возникать даже в лучших командах. Так что действительно важно набрать экипаж, в котором будут психологически устойчивые люди, способные преодолевать разногласия», — говорит ведущий исследователь проекта, профессор Гавайского университета Ким Бинстед.

В исследовании также были проверены способы помочь экипажу справиться со стрессом. Когда члены команды были перегружены, они могли использовать устройства виртуальной реальности, отправлявшие их на тропический пляж или в другие знакомые пейзажи.