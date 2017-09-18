Найдена могила вероятного Джека Потрошителя

Писатель Дэвид Баллок заявил, что выявил человека, который с наибольшей вероятностью является знаменитым Джеком Потрошителем. Автор вновь вышедшей книги заявляет, что нашел могилу легендарного преступника.

В своей книге «Человек, который мог быть Джеком» Баллок приводит архивные документы из психиатрической больницы Бродмура. Они позволили установить, что подозреваемый — Томас Катбуш — похоронен рядом с другими членами своей семьи на кладбище Нунхед на юго-востоке Лондона, передает Моя планета.

«Ранее считалось, что Катбуш умер в Бродмуре. Но документы показали, что он не был там похоронен. Я нашел его могилу, узнав, где были похоронены другие члены его семьи», - говорит Баллок.

Предполагаемый серийный убийца покоится в месте с милым названием «Мертвое кладбище» — территория уже давно пришла в запустение и превратилась в лес. Могила Катбуша теперь эстетично покрыта плющом и ежевикой.

В своей книге Баллок отмечает, что в преступлениях Джека Потрошителя подозревались более сотни человек, но лишь некоторые из кандидатур были достойны внимания следователей.

В то время Катбуш работал в Уайтчепеле и знал местность, как свои пять пальцев. Известно, что он ненавидел проституток, кроме того, был одержим медициной, хирургией и анатомией. Катбуш зачитывался книгами по медицине, фотографировал различные увечья и и говорил людям, что он врач, хотя таковым не был. Кроме того, он посещал проституток и утверждал, что заразился от одной из них. После этого он занялся самолечением, что закончилось нанесением себе увечий.

В 1891 году Катбуш был арестован за нападение на двух женщин, и серия убийств после этого прекратилась.

Джек Потрошитель убил пять или шесть «ночных бабочек» в Уайтчепеле, восточном Лондоне, в 1888 году. Он перерезал им горло и вспарывал животы, а на трупах оставлял записки и посылал полиции телеграммы и письма, в том числе с фрагментами тел жертв. Среди подозреваемых числились даже писатель Льюис Кэрролл и художник Уолтер Сикерт.