В Окленде отменили десятки авиарейсов после аварии бензопровода

В аэропорту новозеландского Окленда отменили несколько десятков рейсов из-за утечки топлива, сообщает местный информационный портал Stuff.

Рабочие местного нефтеперерабатывающего завода Refining New Zealand обнаружили утечку в четверг. Как заявил представитель компании Грег Макнил, согласно предварительному расследованию, землекоп "задел" и проделал в трубопроводе отверстие. Точная причина утечки выясняется, однако, по словам Макнила, очевидно вмешательство "внешней силы".

По данным газеты New Zealand Herald, ущерб бензопроводу мог нанести землекоп, занимавшийся поисками древних деревьев каури, лежащих под землей. Как сообщил изданию источник, близкий к руководству Refining NZ, это могло произойти несколько месяцев назад.

По данным представителя аэропорта Эдриана Литлвуда, из-за недостатка в поставках топлива в выходные аэропорт отменил 27 местных и международных рейсов. Перебои в работе аэропорта будут затрагивать около двух тысяч пассажиров ежедневно.

Нефтеперерабатывающая компания Refining NZ еще в четверг заявила о локализации утечки. По словам представителя завода, для устранения ее последствий потребуется от десяти до 14 дней, сообщает РИА Новости







