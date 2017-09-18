В Россию в грузовиках с овощами из Молдовы везли наркотики

ФСБ обнаружила и перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Россию.

Запрещенные вещества ввозили из Европы через Молдову в грузовиках с овощами. Как сообщили в ведомстве, речь идет о больших партиях гашиша, марихуаны и экстази. Возбуждено уголовное дело. Задержаны двое — граждане России и Молдовы.

У них изъято более 30 килограммов наркотиков. Общая их стоимость на черном рынке, по данным следствия, могла составлять не меньше 20 миллионов рублей, передает Вести.ру.

Наркотики в основном везли в московский регион, сообщает Центр общественных связей ФСБ России. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1, части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса России ("Контрабанда" и "Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере").