На Гоа с октября запретят пить алкоголь

Власти курортного индийского штата Гоа планируют полностью запретить употребление спиртных напитков в общественных местах.

По словам главного министра Гоа Манохара Паррикара, соответствующий закон будет готов уже в октябре, с приходом туристического сезона.

В интервью одному из местных телеканалов он заявил, что цель этой меры — предотвращать неприятности, которые создают люди в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь можно будет употреблять только дома, в гостиничном номере или в ресторане, имеющем соответствующую лицензию.

При этом популярные у туристов в "райском штате" пикники на пляже или на природе будут обходиться без алкоголя. В последнее время в Гоа решительно борются против открытого употребления алкоголя. Так, правительство Гоа недавно ввело запрет на распитие спиртного на пляжах, передает Вести.ру.