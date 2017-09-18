Российский актер Николай Караченцов попал в отделение нейрохирургии НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 18 сентября.
Причиной госпитализации стало ухудшение состояния артиста. Караченцову назначили экстренное обследование головного мозга, передает Telegram-канал Mash.
В конце февраля актер попал в больницу после ДТП в Щелковском районе Подмосковья. У Караченцова диагностировали сотрясение мозга, 3 марта его выписали. Суд признал супругу артиста актрису Людмилу Поргину, находившуюся за рулем автомобиля, виновницей аварии. Ее на полтора года лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде, пишет lenta.ru.
В феврале 2005 года Караченцов также попал в ДТП, после чего пролежал в коме 26 дней и перенес несколько операций. Ему так и не удалось полностью восстановить речевые функции.
Николай Караченцов снимался в таких фильмах, как «Юнона и Авось», «Старший сын», «Белые росы» и «Человек с бульвара Капуцинов», а также в телесериалах «Приключения Электроника», «Остров сокровищ» и «Батальоны просят огня».
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авторы DW