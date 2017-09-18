Два пассажирских самолета чуть не столкнулись в небе над Хитроу. ФОТО

Два пассажирских авиалайнера чуть не столкнулись в небе при заходе на посадку в британском аэропорту Хитроу. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел еще 15 августа, но известно о нем стало только сейчас. Момент, когда один из самолетов находился прямо над другим на небольшом расстоянии, успел снять на фотоаппарат из своего сада местный житель. По его словам, одно воздушное судно принадлежало авиакомпании Virgin Atlantic, второе — British Airways, пишет lenta.ru

Как отметил эксперт, с земли действительно могло показаться, что самолеты находятся на предельно близком расстоянии друг от друга. При этом на самом деле между ними, скорее всего, было не менее требуемой тысячи футов (304,8 метра), добавил он.

«Самолеты оборудованы отличной системой оповещения, которая позволяет быть уверенными в том, что они никогда не подойдут слишком близко друг к другу. Кроме того, за авиалайнерами следит Управление воздушным движением», — пояснил эксперт.