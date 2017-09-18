Пожар в одесском лагере: девочка спасла от огня 8 детей

Участница хореографического ансамбля получила ожоги, но спасла из горящего лагеря в Одессе 8 младших детей.

Об этом пишет местное издание "Думская" со ссылкой на депутата городского совета.

"Спасла из горящего корпуса восемь деток от восьми до десяти лет. Сама получила ожог ног и верхних дыхательных путей. Когда привезли ее в больницу, потеряла сознание", — отметил он

. Сейчас девочка находится в реанимации детской областной больницы, ее состояние не вызывает опасений.

Трагедия в детском лагере "Виктория" произошла в ночь на 16 сентября. На момент пожара в деревянном срубе проживали 42 ребенка из хореографического коллектива «Адель». Две девочки 8 и 9 лет погибли еще одну до сих пор ищут.