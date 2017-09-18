Турция начала крупные маневры на границе с Ираком

За неделю до запланированного иракскими курдами референдума о независимости от Багдада, Турция начала масштабные военные учения возле иракской границы. По сообщению турецкого командования, маневры при участии танковых войск проводятся в регионе Силопи-Хабур. Очевидцы сообщают, что рано утром они видели на дорогах около сотни бронемашин.

Глава курдской автономии в Северном Ираке Масуд Барзани намерен 25 сентября провести референдум о независимости этого региона от Ирака. И правительство в Багдаде, и соседние государства Иран и Турция решительно протестуют против этого вотума, угрожая иракским курдам серьезными последствиями в том случае, если они все-таки проведут голосование.

Анкара и Тегеран опасаются, что иракские курды своими действиями вдохновят их собственные курдские общины на проведение аналогичных референдумов. Правительство Турции уже неоднократно называло намерение иракских курдов ошибкой, предупреждая, что их референдум может привести к гражданской войне.

Федеральный суд Ирака 18 сентября потребовал от властей Иракского Курдистана приостановить подготовку к референдуму до тех пор, пока он не вынесет решения по иску о предполагаемой антиконституционности этого голосования, передает dw.com.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно предостерег от проведения референдума о независимости в Северном Ираке. Он предупредил, что "одностороннее решение о проведении референдума в настоящее время затруднит выполнение таких целей, как победа над "Исламским государством" (ИГ), восстановление отвоеванных у ИГ территорий и обеспечение безопасного, добровольного и достойного возвращения домой более чем трех миллионов беженцев и перемещенных лиц".

В заявлении, обнародованном 17 сентября в Нью-Йорке, Гутерриш призвал лидеров во всем Ираке "решать данный вопрос терпеливо и сдержанно". Он указал, что уважает суверенитет, территориальную целостность и единство Ирака и полагает, что "любой вопрос между центральным правительством и региональным правительством Курдистана должен решаться в рамках упорядоченного диалога в духе конструктивного компромисса".