В Кишиневе стартуют международные учения спасателей

Команды спасателей из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Украины и Молдовы участвуют в учениях «EUMOLDEX 2017», которые проходят 18-21 сентября в Кишиневе.

Как сообщила пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Диана Цуцу, учения организованы Главной инспекцией по чрезвычайным ситуациям МВД совместно с Программой по уменьшению опасности бедствий (PPRD East 2).

«Завтра спасатели и пожарные будут участвовать в учениях по ликвидации последствий ДТП вблизи Дурлешть. Будут задействованы как полицейские, так и врачи Службы скорой помощи. Также завтра в Яловенской больнице будет смоделирован пожар, из которого командам спасателей, кинологов и альпинистов предстоит эвакуировать пациентов. В этих учениях также будут участвовать команды из стран-партнеров, будут проверены возможности для международного сотрудничества и взаимодействия», - сказала Цуцу.

Как передает Молдпрес, все упражнения в рамках «EUMOLDEX 2017» будут проводиться в приближенных к реальным условиях, команды-участницы будут жить в лагерях. Спасатели столкнутся с крупными бедствиями, такими как наводнения, землетрясения, несчастные случаи и пожары. Команды будут работать сообща и укрепят возможности взаимодействия и принятия решений в основных кризисных ситуациях. Их вмешательство будет контролировать группа наблюдателей, цель которой – оценить сотрудничество.

В общей сложности во время учений в Молдове будут находиться представители 27 государств мира. Последние масштабные учения в области управления чрезвычайными ситуациями проводились в Молдове в 2011 году, тогда в них участвовали представители 32 стран.