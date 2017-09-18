Большой барьерный риф попытаются очистить с помощью гигантских морских улиток

Власти Австралии заявили, что для спасения Большого барьерного рифа, который страдает от загрязнений, могут быть использованы гигантские морские улитки.

В частности, как сообщает Радио Свобода, будут профинансированы исследования по разведению редких улиток, чтобы те атаковали морских звезд, которые также известны под названием "терновый венец". Именно эти морские звезды считаются главным естественным врагом коралловых полипов. Большое количество таких звезд может полностью уничтожить риф.

Морские звезды очень распространены в районе Большого барьерного рифа из-за загрязнения и стоков, пишет nv.ua

Исследование рифа, простирающегося на 2300 километров, показало, что за последние три десятилетия коралловый покров сократился вдвое, в частности, из-за нанесенного морскими звездами вреда.

Согласно исследованиям Австралийского института морских наук, морские звезды избегают районов, где живет тихоокеанская морская улитка, также известная как гигантский тритон.

Исследование показало, что морские улитки едят шипы морской звезды, но количества этих улиток для уменьшения популяции "тернового венца" недостаточно.

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