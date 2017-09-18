На заседании служб мэрии обсудили проблемы автобусного парка

У всех автобусов, курсирующих по столичным маршрутам, превышен срок эксплуатации. Муниципальному предприятию «Городской автобусный парк» нужны новые транспортные средства. Об этом заявил сегодня на еженедельном заседании служб мэрии Кишинева директор предприятия Якоб Капчеля.

Как передает Молдпрес, в то же время Капчеля заверил, что городские автобусы не представляют опасности для пассажиров и систематически проходят технический осмотр. Автобусы будут курсировать по дорогам столицы, пока не будут заменены на новые, на это мэрия выделит денежные средства.

«Сумма на закупку автобусов была определена, ее предел – 20 млн. леев, и мы собираемся рассмотреть несколько предложений. У нас уже есть автобус румынского производства, он проходит тесты», - сказал Капчеля.

На улицах Кишинева проходит тестирование автобус «City Bus Diamond», произведенный компанией «Euro Bus Diamond». Согласно информации с сайта производителя, транспортное средство разработано и создано в сотрудничестве с Бухарестским политехническим университетом.

Директор Городского автобусного парка отметил, что, помимо предложения румынской компании, муниципалитет рассматривает предложения, полученные от китайских и белорусских экономических агентов. «На выделенные деньги можно купить девять автобусов», - уточнил он.

По данным мэрии, в настоящее время по столичным маршрутам курсируют 135 автобусов.