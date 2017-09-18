Ким Кардашьян опубликовала фото своих мамы и бабушки в молодости

Ким Кардашьян поделилась с подписчиками в "Инстаграме" фотографиями своих мамы и бабушки, которые были сделаны почти 50 лет назад.

На фото 1970-х годов изображены Крис Дженнер со своей матерью Мэри Джо Шеннон. Поклонники заявили, что Ким очень красива именно благодаря наследственности, пишет life.ru.

Матери Ким Крис Дженнер в этом году исполнится 62 года, в семье её ласково называют Эм Джей, а её бабушке Мэри Шеннон — 84.