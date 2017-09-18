Немецкий боксёр стал мамой восьмерых брошенных поросят

В австралийском Голд-Косте собака породы боксёр по кличке Сокровище стала мамой восьми брошенных поросят. Об этом пишет Daily Mail.

По словам фермера Уэсли Тревора, он боялся, что собака будет враждебно настроена к поросятам, но, как оказалось, Сокровище полюбила их с первого же дня. Теперь боксёр не только проводит всё своё свободное время с "приёмными детьми", но и кормит их своим молоком, пишет life.ru