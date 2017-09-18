Британец поссорил два музея одним твитом

Пользователь твиттера под ником Bednarz решил выяснить, какой лондонский музей круче — Музей естествознания или Музей науки.

Сотрудники музеев этим очень воодушевились и начали спорить, приводя в качестве аргументов самые интересные и странные экспонаты: окаменелости, насекомых, истребители и даже Дженни Хэнивер («Жени Анвер») — фигурки в виде гротескных монстров, сделанные из высушенных скатов.

Последнее слово осталось за Музеем естествознания. Потому что у него есть динозавры, передает meduza.io.