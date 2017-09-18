Обнаружены необычные ветра в атмосфере Венеры

Ученые при помощи зонда Venus Express впервые описали ветра и строение верхних слоев облаков на ночной стороне Венеры.

Выяснилось, что в атмосфере Венеры доминирует сильные ветры, которые циркулируют вокруг планеты до 60 раз быстрее, чем сама планета поворачивается.

Это явление носит название "супервращения". Его причины остаются неизвестными для ученых, сообщает nv.ua

"Мы потратили десятилетия, изучая эти супервращения, отслеживая, как верхние облака движутся на дневной стороне Венеры - это отчетливо видно на изображениях, полученных в ультрафиолетовом свете. Тем не менее, наши модели Венеры пока не в состоянии воспроизвести это супервращение, то есть четко видно, что мы могли пропустить некоторые части этой головоломки", - говорит астрофизик Хавьер Перальта из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Снимки, которые были сделаны при помощи зонда, выявили, что супервращение на ночной стороне планеты происходит более беспорядочно и хаотично, чем на дневной стороне планеты. Облака на ночной стороне Венеры оказались более протяженными, волнистыми, имеющими часто неправильную или вытянутую форму. Исследователи отмечают, что это - неожиданный результат, который заставит "пересмотреть наши модели Венеры".

"Впервые мы смогли описать, как атмосфера циркулирует на ночной стороне Венеры в глобальном масштабе. В то время как циркуляция атмосферы на дневной стороне планеты широко изучена, нам еще многое предстоит узнать о ночной стороне", - добавляет Перальта.