Лучшие украинские правоохранители отправятся в Одессу расследовать трагедию в лагере

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру внутренних Арсену Авакову и главе Национальной полиции Сергею Князеву сформировать группу из лучших следователей, которые будут проводить расследование трагедии в лагере «Виктория», где погибли дети.

Об этом, как сообщает dumskaya.net, Гройсман написал на своей странице в Фейсбуке.

«Они должны выехать немедленно на место, установить все обстоятельства этой трагедии и выявить всех, чьи действия или бездействие к ней привели. Все, кто виноват в гибели детей в Одессе, должны понести жесткое наказание, независимо от должностей. Мы все должны сделать выводы из трагедии, которая случилась в одесском лагере. Халатность, безответственность, особенно, если в их основе — коррупция, не могут иметь никаких оправданий», — отметил Гройсман.