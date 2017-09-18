О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Греческий подросток попал под машину, пытаясь сбежать после ареста
// фото: RuFox
14:54, 18 Sep 2017
просмотров 84 | комментариев 0

В Греции подросток попал под машину, когда после ареста пытался в наручниках сбежать от полиции. Происшествие может привести к массовым беспорядкам, как после убийства полицейскими подростка Алексиса Григоропулоса в 2008 году – тогда за две недели беспорядков были разбиты сотни магазинов и машин, считают СМИ.

Как сообщила полиция, 16-летний подросток был арестован в 4.30 утра 17 сентября в районе Экзархия за участие в нападении на полицейских.

"Когда его переводили в штаб-квартиру Главного управления полиции Аттики, арестованный оттолкнул одного из двух полицейских, которые сопровождали его, бежал. Он попытался пересечь поток автомобилей на проспекте Александра вблизи проспекта Кифисиа, но попал под частный автомобиль под управлением 32-летнего гражданина Греции и получил травмы. Сотрудники полиции немедленно вызвали скорую помощь, которая перевезла пострадавшего в больницу, где он был госпитализирован", — говорится в сообщении полиции Греции.

Об инциденте проинформирована афинская прокуратура, предварительное расследование происшествия проводит дорожная полиция. Проводится и административное расследование, пишет РИА Новости

Анархисты сообщили на своем портале, что 16-летний К.Б. был арестован в то время, когда в районе Экзархия были нападения на полицейских. "В настоящее время он госпитализирован и находится в реанимации под охраной", — говорится в сообщении. Анархисты не приводят никаких подробностей происшествия.

СМИ не исключают, что инцидент может привести к новой волне насилия.






Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    На этот день не стоит планировать деловые встречи. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День вряд ли будет богат событиями. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не спешите довериться малознакомым людям. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    День будет напряженным с самого утра. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Курс на снижение: чему люксовые авиакомпании учатся у лоукостеров
Ирина Филатова, Андреас Шпет,
авторы DW
Loading...