Греческий подросток попал под машину, пытаясь сбежать после ареста

В Греции подросток попал под машину, когда после ареста пытался в наручниках сбежать от полиции. Происшествие может привести к массовым беспорядкам, как после убийства полицейскими подростка Алексиса Григоропулоса в 2008 году – тогда за две недели беспорядков были разбиты сотни магазинов и машин, считают СМИ.

Как сообщила полиция, 16-летний подросток был арестован в 4.30 утра 17 сентября в районе Экзархия за участие в нападении на полицейских.

"Когда его переводили в штаб-квартиру Главного управления полиции Аттики, арестованный оттолкнул одного из двух полицейских, которые сопровождали его, бежал. Он попытался пересечь поток автомобилей на проспекте Александра вблизи проспекта Кифисиа, но попал под частный автомобиль под управлением 32-летнего гражданина Греции и получил травмы. Сотрудники полиции немедленно вызвали скорую помощь, которая перевезла пострадавшего в больницу, где он был госпитализирован", — говорится в сообщении полиции Греции.

Об инциденте проинформирована афинская прокуратура, предварительное расследование происшествия проводит дорожная полиция. Проводится и административное расследование, пишет РИА Новости

Анархисты сообщили на своем портале, что 16-летний К.Б. был арестован в то время, когда в районе Экзархия были нападения на полицейских. "В настоящее время он госпитализирован и находится в реанимации под охраной", — говорится в сообщении. Анархисты не приводят никаких подробностей происшествия.

СМИ не исключают, что инцидент может привести к новой волне насилия.





