Компания Wenner Media, которой принадлежит контрольный пакет акций известного журнала о рок-музыке Rolling Stone, объявила о его продаже. Таким образом, контроль над журналом уйдет из рук семьи Веннер впервые за всю пятидесятилетнюю историю издания.
Как следует из заявления президента и исполнительного директора Wenner Media Гаса Веннера, сына основателя журнала Яна Веннера, компания собирается рассмотреть различные стратегические варианты в отношении своего пакета в издании с тем, чтобы максимально эффективно способствовать будущему развитию бренда, сообщает Mashable.
В сентябре 2016 года Веннеры продали 49% акций журнала сингапурской компании BandLab Technologies, которая занимается предоставлением музыкантам и их поклонникам ресурсов для совместного создания музыки на облачной основе. Также Wenner Media не так давно продала принадлежавшие компании журналы Us Weekly и Men's Journal.
Rolling Stone был основан Яном Веннером в Сан-Франциско в 1968 году и быстро стал одним из самых влиятельных изданий в мире популярной музыки и культуры вообще. Журнал выделяли эксклюзивные материалы о рок-музыке, яркие обложки, хит-парады, а также публикуемые на его страницах тексты известных писателей и журналистов. В 1971 году именно в Rolling Stone был впервые опубликован знаменитый роман Хантера Томпсона "Страх и отвращение в Лас-Вегасе".
В настоящий момент ежемесячная аудитория издания составляет около 60 миллионов читателей. За последние три года интернет-трафик журнала увеличился почти на 50%, а его присутствие в соцсетях выросло более чем на 100%, передает Вести.ру.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День вряд ли будет богат событиями. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не спешите довериться малознакомым людям. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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авторы DW