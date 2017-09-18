Как следует из заявления президента и исполнительного директора Wenner Media Гаса Веннера, сына основателя журнала Яна Веннера, компания собирается рассмотреть различные стратегические варианты в отношении своего пакета в издании с тем, чтобы максимально эффективно способствовать будущему развитию бренда, сообщает Mashable.

В сентябре 2016 года Веннеры продали 49% акций журнала сингапурской компании BandLab Technologies, которая занимается предоставлением музыкантам и их поклонникам ресурсов для совместного создания музыки на облачной основе. Также Wenner Media не так давно продала принадлежавшие компании журналы Us Weekly и Men's Journal.

Rolling Stone был основан Яном Веннером в Сан-Франциско в 1968 году и быстро стал одним из самых влиятельных изданий в мире популярной музыки и культуры вообще. Журнал выделяли эксклюзивные материалы о рок-музыке, яркие обложки, хит-парады, а также публикуемые на его страницах тексты известных писателей и журналистов. В 1971 году именно в Rolling Stone был впервые опубликован знаменитый роман Хантера Томпсона "Страх и отвращение в Лас-Вегасе".

В настоящий момент ежемесячная аудитория издания составляет около 60 миллионов читателей. За последние три года интернет-трафик журнала увеличился почти на 50%, а его присутствие в соцсетях выросло более чем на 100%, передает Вести.ру.