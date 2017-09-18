В Бельгии католики разрешили эвтаназию, несмотря на запрет папы римского

Бельгийская католическая конгрегация ослушалась папу Римского Франциска и по-прежнему позволяет проводить эвтаназию в своих психиатрических клиниках, сообщает Religion News Service.

В августе понтифик потребовал, чтобы бельгийская благотворительная организация "Братья милосердия" перестала предлагать эвтаназию в своих психиатрических больницах. Ватикан дал католической конгрегации месяц на исполнение этого решения.

Конгрегация настаивает, что разрешение проводить эвтаназию полностью соответствует католической доктрине. В своем заявлении "Братья милосердия" сообщили, что переговоры с официальными представителями церкви пока не принесли результатов.

Врачи в 15 психиатрических клиниках "Братьев благотворительности" по-прежнему могут проводить эвтаназию. Для того чтобы пациентам клиник помогли уйти из жизни, они должны доказать, что находятся в состоянии "невыносимого страдания". Для этого им необходимо пообщаться как минимум с тремя врачами, один из которых должен быть психиатром.

Таким образом, Бельгия остается одной из двух стран, где врачам разрешено убивать людей с проблемами психического здоровья, сообщает РИА Новости.