Сильный ливень парализовал движение в Риге

Сильный ливень парализовал в понедельник движение в столице Латвии, в городе образовались огромные пробки, задерживается общественный транспорт, сообщили РИА Новости в рижской Думе.

Часть улиц в центре Риги оказалась затоплена.

"На местах затоплений работают аварийные службы", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в рижской Думе, задержка в движении общественного транспорта может достигать до 50 минут.

На данный момент в Риге задействовано семь откачивающих воду машин, в том числе в районах Болдерая, Чиекуркалнсе, на проспекте Виестура, улице Ганибу дамбис. В ближайшее время к ним присоединятся еще две спецмашины, пишет РИА Новости

В латвийском Гидрометоцентре объявили "оранжевый" уровень опасности. "Погодные обстоятельства становятся опасными. Почти всю территорию Латвии охватил сильный ливень, ожидаются локальные наводнения и размывы дорог. Продолжение сильных осадков приведет к существенному повышению воды в реках", — сообщила пресс-служба Гидрометеоцентра.

Стремительнее всего вода поднимется в малых реках, а уже затем — в средних и крупных. Ожидается повышение уровня воды в бассейне Лиелупе, Салацы, малых реках Видземе, притоках бассейна Даугавы – Большой и Малой Югле, а также речках бассейна Гауи.

Кроме того, во второй половине дня ожидается усиление ветра – порывы северо-восточного, северного ветра, а к вечеру северо-западного, достигнут 20 метров в секунду.