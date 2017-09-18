Двое граждан Молдовы пытались пересечь границу с фальшивыми документами

На контрольно-пропускном пункте "Скулень" пограничные полицейские обнаружили молдавское водительское удостоверение и румынское удостоверение личности с явными признаками подделки.

Владельцы фальшивых документов, граждане РМ, хотели использовать их для трудоустройства во Франции, передает noi.md.

В конце прошлой недели на КПП «Скулень», в направление выезда из страны, въехал рейсовый автобус «Молдова – Франция» Во время проверки у пограничников появились подозрения по поводу двух пассажиров, которые вели себя взволнованно, поэтому было решено расширить контроль.

В результате у одного из подозреваемых молодых людей, гражданина Молдовы, в возрасте 26 лет, жителя села Лопэцика, Кагульского района, было обнаружено в сумке водительское удостоверение, выданное молдавскими властями. У второго молдаванина в возрасте 24 лет, проживающего в селе Кошница, Дубоссарского района, пограничники нашли в кармане румынское удостоверение личности, у которого были также несколько элементов фальсификации.

В обоих случаях документы были изъяты и отправлены на экспертизу. По данному факту пограничной полицией было возбуждено уголовное дело за использование фальшивых данных в официальных документах в соответствии со статьей 361, п. 1 УКРМ. Названные лица продолжили свой путь, получив разрешение на пересечение государственной границы.