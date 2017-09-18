В Украине у бизнесмена из Саудовской Аравии выманили 500 тысяч долларов

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые под видом продажи земли в регионах Украины получили от гражданина Саудовской Аравии около 500 тысяч долларов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, эти земельные участки предлагались для продажи в живописных местах Киевской, Львовской и Черкасской областях.

Организатором мошеннической схемы оказался 37-летний уроженец Марокко, а его соучастниками – четверо жителей Киевской, Львовской и Николаевской областей. Они почти три года вводили в заблуждение саудовского бизнесмена, который выбирал в Украине земельные участки для обустройства комплексов отдыха.

Для правдоподобности каждый из участников преступной группы выполнял свою роль (нотариусов или владельцев участков). Кроме того, злоумышленники использовали поддельные правоустанавливающие документы, чтобы убедить иностранца в подлинности и законности своих действий.

В итоге организатор схемы был задержан во время получения от потерпевшего денег в качестве оплаты за очередной земельный участок. Он находится под стражей, его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

С четырьмя сообщниками проводятся следственные действия. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения с учетом роли каждого из них в совершении мошеннических действий, передает korrespondent.net.