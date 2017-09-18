Столичные школы и детсады в поисках медсестер

В столичных учебных заведениях не хватает медсестер. В детсадах есть 37 вакансий, в школах - 15.

"Вакансии есть в каждом секторе. Никто не следит за состоянием здоровья учеников. Некому проверять качество продовольствия и действовать в срочных случаях", - заявил глава управления здравоохранения Кишинёва Михай Молдовану.



Главная причина нехватки медицинских работников - низкая зарплата.



"Выходом из ситуации может стать перевод медсестёр на баланс территориальных медицинских ассоциаций. Чтобы они получали столько же, сколько их коллеги в поликлиниках", - отметил и.о. главы управления образования Кишинёва Александр Фляш.



Сейчас медсестры в детсадах и школах получают полторы тысячи леев.





