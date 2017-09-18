В Лондоне велосипедиста, сбившего женщину, приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Центральный криминальный суд Лондона приговорил 20-летнего велосипедиста, сбившего насмерть переходившую улицу женщину, к 18 месяцам тюремного заключения.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Однако велосипедист Чарли Аллистон был осужден по закону 156-летней давности о передвижении конных упряжек, так как суд не мог к нему применить существующие нормы об опасном вождении в силу того, что они не распространяются на велосипедистов.

При столкновении 44-летняя Ким Бриггс получила тяжелые травмы головы и скончалась в больнице спустя неделю. Аллистон считал виновной в произошедшем саму Бриггс, утверждая, что женщина должна была уступить ему дорогу.

"Судья Уэнди Джозеф на слушаниях в понедельник определила срок наказания в 18 месяцев", — сказала по телефону представитель канцелярии суда.

На суде Аллистон заявлял, что не знал, что не имел права пользоваться велосипедом без передних тормозов. В свою защиту он сообщил, что приближаясь к переходившей улицу женщине на скорости около 30 километров в час, несколько раз прокричал, чтобы она "убиралась с дороги".

Гибель матери двоих детей Ким Бриггс вызвала дискуссию в обществе о необходимости внесения изменений в законодательство, чтобы велосипедисты несли ответственность за нарушения. Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй пообещала сделать британские законы актуальными, пишет РИА Новости.