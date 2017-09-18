Поезд Кишинев-Бухарест начнет курсировать ежедневно

Поезд Кишинев-Бухарест снова начинает ездить ежедневно. Об этом в понедельник сообщили в ГП "Железная дорога Молдовы".

"Поезд Кишиневе-Бухарест снова начал следовать ежедневно и отправляется с железнодорожного вокзала Кишинева в 16.45", — говорится в сообщении.

Летом в связи со снижением количества пассажиров поезд ездил дважды в неделю.

Сейчас билеты на него можно приобрести как в кассах, так онлайн на сайте ГП "Железная дорога Молдовы". За раз можно зарезервировать не более четырех мест. Количество свободных билетов также указано на сайте, пишет sputnik.md







