БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.

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