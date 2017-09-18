Создатели "Гарри Поттера" открыли три волшебные вакансии в школе Хогвартс

Если вы так и не дождались письма из Хогварства, то теперь у вас есть шанс оказаться в школе чародейства и волшебства в качестве работника. Студия Warner Bros. ищет промоутеров и менеджеров для работы с посетителями праздничного ужина в Музее Гарри Поттера.

Студия Warner Bros. превратила павильоны, в которых снимался "Гарри Поттер", в музей для поклонников саги. Теперь все желающие могут прогуляться по Большому залу или посетить гостиную Гриффиндора.

А 28 и 29 октября в Большом зале пройдёт пир, приуроченный к Хеллоуину. Стоимость билета на необычное мероприятие — £240. Однако работники смогут окунуться в атмосферу волшебства совершенно бесплатно, пишет life.ru

Желающие потрудиться на благо Хогвартса могут ознакомиться с вакансиями и оставить заявку на сайте киностудии.

От потенциальных работников школы волшебства требуется отличное знание вселенной Гарри Поттера, активность и желание помочь гостям почувствовать себя в сказке. Отбор кандидатов начнётся уже в эту пятницу, 22 сентября.