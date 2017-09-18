В Австрии осудили пожилого россиянина за назойливое ухаживание за женщиной

Суд в Австрии приговорил к трем месяцам тюрьмы условно пожилого выходца из России, который преследовал австрийку на 20 лет младше него с требованием выйти замуж, пишет портал oe24.

Отмечается, что после получения отказа в предоставлении убежища 61-летний россиянин начал преследовать юристку, которая его консультировала. Мужчина признался ей в любви и потребовал, чтобы 41-летняя женщина развелась со своим супругом и вышла за него замуж.

Как сообщила в суде потерпевшая, мужчина практически ежедневно писал ей смс и звонил, делая комплименты и предлагая заняться воспитанием его сына. Однако подсудимый заявил, что слишком стар для подобных действий.

РИА Новости. Суд приговорил пожилого "ловеласа" к трем месяцам лишения свободы условно за преследование потерпевшей, пишет







