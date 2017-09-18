В центре Лондона появились новые работы Бэнкси

Два новых граффити знаменитого уличного художника Бэнкси появились в центре Лондона.

Работы, украсившие городские стены возле Культурного центра Барбикан, приурочены к открытию выставки американского художника Жана-Мишеля Баския, пишет ВВС.

Нью-Йоркский художник умер в 1988 году в возрасте 27 лет из-за передозировки наркотиков.

В своем "Инстаграме" Бэнкси охарактеризовал работы как "неофициальную коллаборацию" с выставкой.

В подписи к фото с граффити "Колесо обозрения" Бэнкси написал: "Большая выставка Баския открывается в центре Барбикан - месте, которое обычно стремится стереть граффити со своих стен".

Выставка "Баския: настоящий бум" открывается в Культурном центре Барбикан 20 сентября, она заявлена как "первая масштабная экспозиция американского художника в Великобритании".

Жан-Мишель Баския изначально прославился как граффити-художник, а затем как успешный неоэкспрессионист.

Администрация лондонского района Сити, на территории которого находится центр Барбикан, заявляет, что еще не решила, как поступить с двумя работами Бэнкси. "Мы обсудим этот вопрос с коллегами и жителями района в ближайшее время" - заявил представитель властей.