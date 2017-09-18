Пожар в Одессе: Суд арестовал директора лагеря

Сегодня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора пострадавшего от пожара санатория Виктория Петроса Саркисяна в виде ареста на два месяца.

Как сообщает местный телеканал Репортер, на суд были доставлены подозреваемые – сам Саркисян и его заместитель, ответственный за пожарную безопасность.

Прокуратура попросила избрать меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей, а защита потребовала предоставить возможность внесения залога в размере 300 тысяч гривен, сообщает korrespondent.net

В результате директор лагеря Виктория был арестован на два месяца.

В ночь на 16 сентября в одесском лагере Виктория произошел масштабный пожар. Трое детей погибло, двое госпитализированы.

Днем 16 сентября к зданию мэрии Одессы пришли родители детей и активисты с требованием организовать встречу с мэром Трухановым и его заместителем. Люди несколько раз пытались штурмовать здание мэрии.

Директор лагеря Петрос Саркисян сразу был задержан полицией. Сообщалось, что у него произошла остановка сердца.

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