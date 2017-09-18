На Чеканах обнаружен труп бездомного мужчины

Этим утром на Чеканах обнаружили труп бездомного мужчины. Прохожий, который обнаружил тело, немедленно вызвал полицию, сообщает today.md.

Инцидент произошёл на улице Милеску Спэтару, в 9.20 утра.

Как выяснилось, покойного часто видели в этом районе. Он устроил себе импровизированное жильё возле гаражей.

Эксперты не обнаружили на теле мужчины никаких следов насильственной смерти.

Правоохранители предполагают, что покойному от 35 до 40 лет.







