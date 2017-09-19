И. о. примара Бельц Игорь Шеремет решил заставить платить «Moldovagaz» за эксплуатацию сетей

И. о. примара Бельц Игорь Шеремет предположил во время очередного совещания с руководителями коммунальных служб, что поставщик природного газа может быть должен муниципию некую сумму денег за использование городского газопровода.

Игорь Шеремет заметил, что правительственная программа по газификации предусматривала финансирование строительства газовых сетей частично из государственного и частично из местного бюджета, и поинтересовался, какие источники финансирования были у различных сетей в городе, передает esp.md

Директор МП «Управление капитального строительства единого заказчика» Лариса Брагарь ответила, что с 2003 года строительство газопроводов высокого и среднего давления финансировалось из госбюджета, а сетей низкого давления — из городского.

«Всё, что было построено за счёт бюджетных средств, передавалось примарии, после чего трубопроводы среднего давления передали в управление МП "Termogaz", а высокого давления — ООО "Bălți-Gaz»"», — сообщила Лариса Брагарь.

Директор МП «Termogaz» Степан Мунтяну возразил, что газопровод высокого давления тоже был сначала передан в управление его предприятию.

«Поднимите всю документацию, как всё это сдавалось в эксплуатацию, на чей баланс оно передавалось, в чьё управление и т. д.», — распорядился Игорь Шеремет.

Степан Мунтяну добавил, что хотя изначально все сети передавались на баланс МП «Termogaz», позже одно из постановлений правительства предписывало, что «все газопроводы, вне зависимости от источников их финансирования, должны безвозмездно передаваться на техническое обслуживание дочерним предприятиям АО "Moldovagaz"».

«В техническое обслуживание, но без передачи права собственности?» — уточнил Игорь Шеремет.

«Нет, у них и сейчас нет права собственности. Правом собственности обладает примария», — ответил Степан Мунтяну.

То, что трубопроводы находятся в собственности примарии, подтвердила и директор УКС.

«А за пользование этими сетями кто должен платить? — спросил и. о. примара и, не дожидаясь ответа, добавил: — А вот сейчас, дорогие мои, начинается большая бомба по этому сегменту. Я настаиваю на актуализации всей информации, потому что сейчас мы начнём очень большие и серьёзные переговоры с АО "Moldovagaz", чтобы они возместили всю плату за использование этих сетей. Я думаю, что, когда будем обсуждать и другие вопросы, уже наравне будем говорить, а не только в одностороннем порядке. Эту информацию нужно подготовить в срочном порядке», — заключил Игорь Шеремет, обращаясь к собеседникам.

На сегодня долг МП «Termogaz» перед ООО «Bălți-Gaz» составляет более 1,5 млн леев,сообщает point.md