Противоградовая служба получила 7 млн 340 тысяч леев при поддержке парламента и правительства

При поддержке правительства на юге страны открыли 11 противоградовых станций.11 противоградовых станций открыли на юге страны. С их появлением площадь защищённых сельхозугодий в регионе удвоилась и составляет теперь 300 тысяч гектаров. ”Запускать надо через одну-две минуты, в зависимости от полученного приказа”, передает publika.md Решение об открытии новых противоградовых станций приняли в феврале.

”При поддержке парламента и правительства Противоградовая служба получила 7 млн 340 тысяч леев”, - сообщил директор Противоградовой службы Геннадий Ончану.

Открытие 11-ти противоградовых станций позволило создать 60 новых рабочих мест.

”Рабочее место не помешает. Это хорошо, что открыли станции на юге. Потерь было много”.

В Молдове сейчас насчитывается 132 противоградовые станции. Они обеспечивают защиту почти двух миллионов гектаров сельхозземель.

”В 2010-2017 годах ущерб на незащищённых территориях составил 20-25 млн евро”, - замминистра сельского хозяйства сказал Юрий Ушурелу.

Без противоградовой защиты остаются еще 300 тысяч гектаров сельхозземель. В основном в Шолданештском, Резинском, Криулянском, Новоаненском районах, а также Каушанском, Чимишлийском, Леовском и Штефан Водэ. Частично защищены от непогоды угодья в Кагульском, Кантемирском Тараклийском, Хынчештском районах, а также Гагаузии.