Стоимость потребительской корзины на душу населения в Молдове увеличилась: но у всех ли граждан республики доходы дотягивают до размера прожиточного.
В Молдове увеличили прожиточный минимум до 1 866,3 лея в среднем на человека в месяц. Таким образом, рост составил 2,9% в сравнении с показателями за аналогичный период предыдущего года. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте Национального бюро статистики.
Размер прожиточного минимума в Кишиневе и Бельцах превышает средние показатели по другим городам страны практически на десять процентов, а в селах — на одиннадцать процентов.
В целом прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет тысячу 980,9 лея. При этом для мужчин он несколько выше, чем для женщин, а для детей — варьируется от 684,4 лея (на ребенка младше года) до двух тысяч 15,5 лея (дети от 7 до 17 лет).
Среднемесячная зарплата в экономике составила за этот период пять тысяч 429,9 лея, покрывая прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2,7 раза. Максимальный уровень покрытия прожиточного минимума для трудоспособного населения отмечен в сфере информации и связи — примерно в 6,1 раза, а минимальное покрытие — среди работников сферы искусства, отдыха и развлечений, а также сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства — их зарплата покрывает прожиточный минимум в 1,7 раза.
Прожиточный минимум для пенсионеров составляет в среднем тысячу 566,6 лея. Согласно статистике, средний размер пенсии в Молдове на 1 июля этого достиг тысячу 484,7 лея в месяц, покрывая прожиточный минимум для этой категории населения всего на 94,8%.
Средний размер пособия по уходу за ребенком до трех лет составляет 1274,9 лея для застрахованных лиц и покрывает прожиточный минимум для детей 1-6 лет на 83%, для незастрахованных граждан (540 леев) — лишь на 35,1%.
Читать далее: https://ru.sputnik.md/society/20170918/14606749/prozhitochnyj-minimum-moldova-poluchajut-minimalku.html
Комментарии
- Противоградовая служба получила 7 млн 340 тысяч леев при поддержке парламента и правительства
- Экономика Молдовы сохраняет тенденцию роста
- США предоставят Молдове 2,28 млн долларов для поддержки экономики
- Молдова увеличивает экспорт вина
- Зарплаты государственным служащим повысят на 10%
- В Молдове резко сократилось производство табачных изделий
- Плата за роуминг между ЕС и Молдовой, Украиной и Грузией может быть отменена
- Разблокировано финансирование ремонта очистной станции Кишинева
- Итальянская компания планирует открыть в Молдове фабрику по производству туалетной бумаги
- Третий месяц подряд в Молдове продолжается дефляция
- Обыски по делу о человеческом трафике и торговле наркотиками проходят в Сороках
- Россия собирается предоставить Приднестровью финансовую помощь
- Прожиточный уровень в Молдове на 2017 год
- Противоградовая служба получила 7 млн 340 тысяч леев при поддержке парламента и правительства
- И. о. примара Бельц Игорь Шеремет решил заставить платить «Moldovagaz» за эксплуатацию сетей
- «Голые» свитера за две тысячи долларов раскупили в рекордный срок
- На Карибские острова надвигается ураган "Мария"
- Названа оптимальная продолжительность секса
- Украинского пенсионера пытали до смерти из-за денег
- Российский актер Николай Караченцов экстренно госпитализирован в Москве
- Буря в Тимишоаре: восемь человек погибли, больше 60 пострадали
- Время пришло: Юнкер назвал две страны, которые должны войти в Шенгенскую зону
- На "Новой волне" Лолита шокировала публику мини-шортиками
- Дмитрий Медведев, Михай Тудосе и Владимир Гройсман находятся в Молдове
- Евгений Стурза выдвинут на должность министра обороны
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не следует заниматься разработкой новых проектов. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Пришло время пожинать плоды.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вас может ожидать много неотложной работы дома. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Успешны знакомства и поездки.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет отмечен высокой активностью. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW