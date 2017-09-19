Россия собирается предоставить Приднестровью финансовую помощь

Руководитель правительства Приднестровья в ходе совещания с лидером региона поделился итогами рабочего визита в Москву.Россия может предоставить Приднестровье помощь, и не только финансовую. Об этом рассказал на встрече с лидером региона Вадимом Красносельским глава правительства Приднестровья Александр Мартынов по итогам визита приднестровской делегации в российскую столицу, сообщили в правительственной пресс-службе.

"Сейчас российская аудиторская компания завершает работу по анализу финансов Приднестровья. На основании ее результатов будут приниматься дальнейшие решения об оказании финансовой помощи Приднестровью, о формате этой помощи и ее сумме", — отметил он.

По словам Мартынова, на площадке Госдумы, кроме этого, обсудили вопрос привлечения инвестиций в Приднестровье, а также оказания экспертной помощи.

"Это необходимо для того, чтобы более эффективно и качественно развивать нашу экономику, строить регуляторную политику. В этом плане еще раз поднимался вопрос о работе Аналитического Центра при Правительстве РФ", — подчеркнул глава правительства.

Как рассказал Мартынов, в Москве также говорили и о перспективах предоставления Приднестровью технического кредита на развитие промышленных предприятий, ведь приднестровские производственники нуждаются в поддержке, сумма которой эквивалентна 60 миллионам долларов.

"Эти средства нужны для обновления и модернизации оборудования, наращивания оборотных средств, увеличения объемов производства и экспорта. Все это скажется на пополнении доходной части бюджета Приднестровья", — заявил Мартынов.





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