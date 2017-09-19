Правительство обратилось в Конституционный суд за разъяснением процедуры назначения министров

Правительство обратилось в Конституционный суд за разъяснением процедуры назначения министров.

Решение приняли для того, чтобы избежать приостановки деятельности министерства обороны. Президент Игорь Додон повторно отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, о чем он неоднократно заявлял и уже объявил об этом письменно.

12 сентября Демпартия предложила на пост министра обороны зампредседателя Народно-европейской партии Молдовы Евгения Стурзу.

Додон кандидатуру отверг и предложил своего претендента. Однако, решению Конституционного суда, глава государства может отклонить кандидатуру лишь один раз.







