Власти намерены провести реорганизацию учебных заведений в столице

Некоторые столичные школы переполнены, а другие, напротив, пустуют. О проблеме нерационального распределения учеников говорил накануне на заседании мэрии исполняющий обязанности главы столичного управления образования Александр Фляш.

К примеру, в начальном классе столичного лицея имени Михая Витязула учатся 40 человек.



"С самого начала говорим о дисциплине. Если дети и родители это понимают, то все очень хорошо", - преподаватель Руслана Сырбу.



Ученики, правда, считают, что не всегда успевают отвечать, так как их в классе слишком много.



В столичном лицее имени Михая Витязула учатся 1600 детей, в то время как в театральный лицей имени Караджале зачислены всего 120 учеников, не больше 20-ти в каждом классе.



"Спрашиваю всех учеников, на уроке работаю практически со всеми, это большое преимущество, и детям лучше, когда их спрашивают", - преподаватель Елена Шайтан.



Ученики рады, что преподаватель может оказывать им больше внимания.



В Кишиневе также есть школы, которые заполнены всего на 20%.



"Одни школы переполнены, порой и до 120%, а другие пустуют, например, гимназии, которые заполнены лишь на 40-50%, а порой и на 20", - и.о. главы управления образования Кишинева Александр Фляш.



Власти намерены провести реорганизацию учебных заведений в столице



